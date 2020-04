La grande bellezza: Cesena inedita, deserta e silente, vista dall’alto nei giorni della quarantena

Dopo Ravenna, Cesena. Questo suggestivo video è stato girato da Italdron Ravenna con la collaborazione di Ravennanotizie sabato 18 aprile 2020, in una bella giornata di sole e di primavera, in cui Cesena si mostra in tutta la sua grande bellezza, tanto più che nelle immagini la città appare in una veste insolita, deserta e silenziosa. È la normalità del tutto eccezionale di questi giorni di quarantena (usiamo questo termine nella sua accezione più ampia, non in senso strettamente tecnico-scientifico), che speriamo finiscano al più presto. Come Ravenna, anche Cesena vista dall’alto è bellissima, con i portici, le sue chiese, il teatro, la rocca, l’ippodromo, lo stadio, l’Abbazia del Monte. Una bellezza che stringe il cuore, perché oggi siamo costretti a non viverla e a non gioirne appieno. Ma questo video testimonia visivamente anche la bravura dei cesenati nel rispettare le regole dei Decreti #iorestoacasa. E quindi è un invito a rispettare le regole e tenere duro tutti insieme nella battaglia contro il Covid.19.

