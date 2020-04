Nautica ravennate in lutto per la scomparsa di Ambrogio Carnevali, fondatore dell’omonimo cantiere

È scomparso Ambrogio Carnevali uno dei padri fondatori della nautica ravennate e italiana. Insieme al socio Giancarlo Dellapasqua, nel 1960 Carnevali creò a Marina di Ravenna il cantiere nautico DC, un marchio che ha contribuito alla affermazione della nostra nautica nel mondo. Nel 1992 i due soci, che nel frattempo si erano trasferiti in via del Marchesato – sempre a Marina di Ravenna – si separarono e l’avventura dei cantieri nautici continuò separatamente. Da una parte Dellapasqua DC Cantiere Nautico, dall’altra Carnevali Cantieri Nautici. Ambrogio lasciò successivamente le redini dell’azienda al figlio Angelo, che la guida tuttora.

“Il 1992 è un anno storico per l’industria delle imbarcazioni da diporto: Angelo Carnevali lancia il primo yacht marchiato Carnevali, il 36, inaugurando così una grande stagione di successi. In circa 10 anni il cantiere cresce enormemente e si afferma nel mercato italiano e anche all’estero. – si legge sul sito web dell’azienda – È andata molto lontano da quando, negli anni ’60, il fondatore Ambrogio Carnevali ha mostrato la forte spinta innovativa e la grande cura per i dettagli che sarebbero diventati leit motiv del cantiere.”

“I numeri e i fatti sono il nostro miglior biglietto da visita, la risposta alla domanda “perché affidare la propria barca alla Carnevali Yacht Service?” – si legge sempre nel sito web dell’azienda – 50 anni di esperienza tramandata per generazioni nella famiglia Carnevali. Qualcuno lo ha definito il “Carnevali touch”, il tocco di un cantiere dalla lunga esperienza che ha come main focus la felicità dei propri clienti, perché tutto a bordo sia sempre perfetto! I nostri cantieri a Marina di Ravenna sono composti da 6000 mq coperti e 7000 mq all’aperto, dotati di un Travel lift da 100 tonnellate, un’Autogru da 65 tonnellate; l’intera area è video-sorvegliata e i nostri custodi vigilano tutte le notti, 365 giorni l’anno, per assicurarvi la massima tranquillità.”