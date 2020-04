Villanova di Ravenna: uomo muore annegato nel canale, forse per un malore

Tragedia nel pomeriggio di domenica 19 aprile a Villanova di Ravenna, dove un uomo è morto annegato in un canale presso la via Cupa. Due persone che passeggiavano con il cane, verso le ore 18, hanno visto il corpo affiorare dall’acqua e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, ma non c’era nulla da fare: l’uomo era già cadavere. Si tratta di un 73enne che abitava nella casa adiacente al luogo della tragedia. Lungo la scarpata del canale sono stati rinvenuti gli attrezzi di lavoro dell’uomo, per questo si ipotizza che la vittima sia scivolata o più probabilmente abbia avuto un malore mentre si trovava sulla riva del corso d’acqua, in quel punto non molto profondo.