Unione: Spacciatore arrestato, i sindaci Ranalli e Bassi ringraziano la Polizia di Stato

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il sindaco Daniele Bassi, vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delega alla Sicurezza, esprimono il proprio riconoscimento per l’operato della Polizia di Stato, che venerdì 17 aprile ha arrestato il flagrante uno spacciatore che operava sul territorio della Bassa Romagna.

“Gli agenti della Polizia di Stato hanno portato a termine con successo e tempestività una brillante operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nonostante le complicazioni del periodo che stiamo vivendo – hanno dichiarato all’unisono i due sindaci -. La lotta alla criminalità nel nostro territorio è una priorità inderogabile, per questo la collaborazione delle Amministrazioni comunali e della Polizia locale con le forze dell’ordine dello Stato sarà sempre massima e costante. Il nostro ringraziamento alle donne e agli uomini che operano per la pubblica sicurezza è fatto anche a nome di tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della legge e della civica convivenza”.

Lo spacciatore, 33enne di origini albanesi, era residente a Fusignano ed è stato arrestato a Lugo. Da inizio mese era stato sanzionato più volte per spostamenti in violazione ai decreti Covid-19. La sua denuncia è stata possibile grazie anche all’utilizzo dei varchi Selea installati sul territorio, controllati dalla Polizia locale della Bassa Romagna.