Si è spenta suor Maddalena, carmelitana del monastero di via Guaccimanni a Ravenna

Si è spenta Suor Maddalena, una delle monache di clausura carmelitane del monastero di via Guaccimanni a Ravenna. Da alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale a Ravenna, dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate a causa del Coronavirus. Aveva 87 anni, sarda di origine, era arrivata a Ravenna nel 1954.

La notizia della scomparsa della religiosa è stata comunicata, nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, da suor Anastasia di Gerusalemme, superiora del monastero fino a due anni fa:

“La nostra sorella sr. M. Maddalena

vive con noi e per noi

la Gioia incontenibile della Pasqua

fra le braccia del Signore Risorto.

Una grande Luce ci raggiunge

fino nel profondo dell’anima.

L’Amore è più forte della morte!”

La notizia della morte di Suor Maddalena ha suscitato centinaia di commenti sui social, da parte di fedeli e partenti delle Carmelitane preoccupati per la salute di tutte le monache del monastero, poichè sono ben 8 quelle risultate positive al virus, anche se fortunatamente nessuna al momento manifesta sintomi preoccupanti.

“Suor Maddalena era arrivata nel nostro Carmelo nel 1954, a 19 anni – ha spiegato suor Anastasia di Gerusalemme, in alcune dichiarazioni rilasciate al sito del settimanale diocesano RisveglioDuemila.it -, dalla provincia di Cagliari, dove era nata. All’epoca non c’erano monasteri carmelitani in Sardegna e così per vivere la sua vocazione era venuta qui a Ravenna”. “Anche negli ultimi anni, in casa, avrebbe voluto fare tutto: dalla sacrestia, alla cura dei fiori, dal servizio agli ospiti allo stiro: stirava tovaglie e lini sacri per tantissime parrocchie. Aveva una fede semplice, ma profondissima, e una grande passione per la sua vocazione. Negli ultimi anni la sua preghiera si era caratterizzata per l’intercessione per i sacerdoti della nostra diocesi: in tanti la ricordano per questo” ha concluso Suor Anastasia.

Addio suor Maddalena del Sacro Cuore di Gesù, il cordoglio della Diocesi

La Diocesi piange suor Maddalena del Sacro Cuore di Gesù, carmelitana del Monastero di Santo Stefano degli Ulivi che ieri è morta all’Ospedale Santa Maria delle Croci per le complicanze dovute al Covid-19.

Suor Maddalena è la prima religiosa della nostra Diocesi a perdere la vita a causa di questa epidemia. Anche l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, che da sempre segue il cammino del monastero, condivide la sofferenza e la speranza nella vita eterna delle monache carmelitane. Domani alle 15 si recherà al cimitero monumentale per la benedizione del feretro e della tomba, le uniche parte del rito funebre consentite dalle disposizioni anti-contagio.

Suor Maddalena è entrata in ospedale il sabato santo ed è morta ieri: “È molto faticoso per noi che, normalmente, curiamo fino all’ultimo le nostre sorelle, vogliamo vestirle e accompagnarle fino all’incontro col Padre – ha dichiarato suor Anastasia –. Per Maddalena non potremo farlo: ci è rimasta solo la preghiera a distanza. Ma anche questo è un modo di affidarsi: dentro questa distanza la fede diventa più forte, si approfondisce”.