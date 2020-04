Coronavirus. A Ravenna 937 casi, solo 3 in più, con una crescita minima dello 0,3%. Purtroppo anche tre decessi

I CASI – In Emilia-Romagna sono 23.092 i casi di positività al Coronavirus oggi 21 aprile, 225 in più rispetto a : un aumento inferiore all’1% rispetto a , in valori percentuali fra i più bassi mai registrati. I test effettuati hanno raggiunto quota 134.878, 5.348 in più rispetto a ieri (i casi di positività risultano circa il 4,2% del totale dei tamponi effettuati, 2 punti in meno di ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Calano le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 9.019, 122 in meno rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 282: uno in meno di . E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-99).

LE GUARIGIONI – Le nuove guarigioni sono 435, l’incremento maggiore in un giorno che si è avuto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il numero complessivo sale a quota 6.701.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 68 nuovi decessi: 32 uomini e 36 donne. 3 in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.369 a Reggio Emilia (17 in più)

3.865 a Bologna e Imola (43 in più)

3.449 a Modena (38 in più)

3.460 a Piacenza (67 in più)

2.909 a Parma (22 in più)

1.852 a Rimini (6 in più)

937 a Ravenna (3 in più, la percentuale di crescita è dello 0,3%)

829 a Forlì (8 in più)

805 a Ferrara (18 in più)

617 a Cesena (3 in più)

I 937 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

49 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

426 nel comune di Ravenna (+ 2)

124 a Faenza (=)

65 a Lugo (=)

60 a Cervia (=)

50 a Russi (+ 1)

31 a Bagnacavallo (=)

28 ad Alfonsine (=)

22 a Castel Bolognese (=)

19 a Fusignano (=)

15 a Cotignola (=)

11 a Massa Lombarda (=)

10 a Brisighella (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Conselice (=)

6 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità sui nuovi 3 casi a Ravenna e sui 3 decessi – Nell’ultima settimana guarite 153 persone mentre le persone in malattia sono 86 in meno

Rispetto alle 3 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 2 fanno riferimento a donne cui si aggiunge un paziente di sesso maschile. Un paziente è ricoverato, gli altri 2 sono seguiti al proprio domicilio. I pazienti hanno avuto contatti stretti con altri soggetti positivi. è stato comunicato il decesso di tre pazienti: due di questi, già emersi, fanno riferimento ad una donna di 70 anni e ad una di 96; il terzo invece è un uomo di 95 anni. Si sono inoltre verificate ulteriori 6 guarigioni complessive più 24 guarigioni cliniche di pazienti che effettueranno tamponi di negativizzazione. Sono 214 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

Al di là della situazione odierna si rendono noti però anche alcuni dati di confronto su più lungo periodo. Confrontando i dati di (lunedì 20 aprile) con quelli di lunedì 13 aprile, emerge infatti che nell’ultima settimana sono guarite definitivamente 153 persone (arrivando ad un totale di 240 guariti definitivamente). Vi sono anche 33 nuovi guariti clinicamente, per un totale di ulteriori 240 soggetti. I casi ancora positivi, cioè di persone attualmente in malattia, è di 395 (86 in meno del lunedì precedente); di questi 117 sono ricoverati, 198 sono malati in isolamento domiciliare e 80 sono del tutto asintomatici ma in isolamento in quanto hanno un tampone positivo.