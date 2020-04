Coronavirus. A Ravenna 941 casi, solo 4 in più, con una crescita minima dello 0,4%. Purtroppo un decesso

I CASI – In Emilia-Romagna sono 23.434 i casi complessivi di positività al Coronavirus oggi 22 aprile, con 342 positivi in più rispetto a . I test effettuati sono stati 5.996 in più (i casi di positività risultano circa il 5,7% del totale dei tamponi effettuati, qualcosa in più di ieri). In calo i casi positivi attivi: – 160 rispetto a (13.084 contro 13.244).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Calano le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.903, 116 in meno rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 282, stabili rispetto . E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 81).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 7.146 (+ 445): 2.337 “clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 4.809 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – Si registrano 57 nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne, di questi uno in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: