Lido Adriano. 19 ordigni bellici individuati tra la sabbia della duna

Il tratto di spiaggia di Lido Adriano, compreso tra gli stabilimenti balneari Giada Beach e Bagno Azzurra, è oggetto in questi giorni di un’operazione di bonifica bellica, in quanto nella duna a protezione dell’abitato sono stati ritrovati diversi ordigni e loro frammenti, avvolti da consistenti incrostazioni marine.

I lavori di bonifica da ordigni bellici hanno preso il via ieri, lunedì 21 aprile, dopo che un uomo con metaldetector aveva rinvenuto alcuni congegni destinati ad attivare l’accensione della carica interna di proiettili o bombe.

I tecnici della SOS Diving Team di Padova hanno individuato 19 ordigni, tra colpi da cannone e spolette, alcuni ancora ‘integri’. La notizia è riportata nella cronaca locale del Resto del Carlino, quest’oggi 22 aprile.

Ciò che ora dovrà essere chiarito è “come” hanno fatto 19 ordigni a finire sotto la sabbia della duna. Due le ipotesi: che siano stati scaricati involontariamente dall’escavatore che ha eretto la duna in autunno, dopo essere stati raccolti dalla sabbia in mare, o che siano stati nascosti da qualcuno sotto la duna.

Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni e saranno gli esperti del Nucleo artificieri a valutare quando e come rimuovere gli ordigni, per farli detonare in altro luogo.

In Comune di Ravenna ha emanato un divieto di accesso alla spiaggia per la realizzazione di un’operazione di bonifica bellica: “fermo restando che comunque sono in vigore le misure di contenimento e contrasto della diffusione del Coronavirus, che consentono spostamenti solo per ragioni di lavoro, salute e necessità, un’ordinanza comunale vieta a chiunque di accedere al tratto di spiaggia compreso tra i due stabilimenti balneari, tranne al personale della ditta incaricata delle operazioni di bonifica bellica, al personale delle forze dell’ordine e militari, al personale dipendente del Comune di Ravenna per l’accesso al cantiere. Al personale impegnato in lavorazioni all’interno degli stabilimenti balneari è consentito l’accesso allo stabilimento ed alle pertinenze, resta precluso l’accesso alla spiaggia”.