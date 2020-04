Incidente stradale a Bagnacavallo. 80enne in gravi condizioni, ricoverata in elimedica al Bufalini

Incidente a Bagnacavallo alla rotonda che incrocia Largo De Gasperi con via Cavour, poco dopo le 6.30 di quest’oggi gioved’ 23 aprile.

Secondo le prime informazioni, una donna di 80 anni che viaggiava in sella alla bicicletta è stata speronata da una Citroen Xantia guidata da un uomo di 64 anni che rientrava a casa terminato il turno di lavoro.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che, dopo aver constatato i traumi riportati dall’anziana, hanno allertato l’elimedica di Bologna. L’anziana signora è stata trasportare al Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri per la viabilità e gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge