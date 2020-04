Osteria, incidente stradale tra auto e moto all’incrocio tra via Lunga e via Focaccia

Questa mattina, venerdì 24 aprile, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un automobilista e un motociclista. Nella frazione di Osteria, un 80enne a bordo di una Volkswagen Polo, stava guidando da San Zaccaria quando arrivato all’incrocio tra via Lunga e via Focaccia, nell’effettuare la svolta a sinistra, si è scontrato con un motociclista di 56 anni, in sella ad una Honda Africa Twin, che stava procedendo su via Lunga in direzione San Zaccaria. A causa dell’impatto, il motociclista è sbalzato sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro è intervenuto personale sanitario del 118 con due ambulanze. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso di Ravenna con codice 2, di media gravità, mentre l’80enne all’ospedale Bufalini di Cesena, sempre con codice di media gravità. Presente anche la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che si sono occupati dei rilievi di legge.