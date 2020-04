75° della Liberazione: il sindaco Medri ha deposto una corona d’alloro sotto al voltone del Comune

Il Comune di Cervia ha ricordato anche quest’anno il 75° anniversario della Liberazione. Purtroppo a causa dell’emergenza, non è stato possibile celebrare il 25 aprile con il tradizionale corteo nel centro storico, la Banda e le manifestazioni nelle varie località con le visite ai cippi dei caduti e il consueto programma ricco di iniziative. Questa mattina il sindaco Massimo Medri, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’intera città, ha deposto una grande corona d’alloro sotto il voltone del palazzo comunale. Presente il Gonfalone della Città e il picchetto d’onore della Polizia Locale. In filodiffusione sono stati trasmessi la canzone “Bella ciao” e l’Inno di Mameli.

Il Sindaco ha dichiarato: “La corona d’alloro in questo luogo, dove si trovano le lapidi dedicate a tutti i caduti cervesi, è il simbolo dei valori della libertà e della democrazia. Dobbiamo sempre e comunque tenere viva la memoria di quel giorno da cui è partita la rinascita del nostro Paese e i valori fondanti delle nostre istituzioni repubblicane.”

Ecco il saluto del Sindaco sul suo profilo facebook.

“Ricorre oggi il 75esimo Anniversario della Liberazione Italiana dall’oppressione Nazifascista. Quest’anno il 25 aprile assume un valore nuovo, e rinnova nel cuore di ognuno di noi spirito di unità e fratellanza. La nostra città, la nostra nazione è stata di nuovo ferita e ha subito in poche settimane ingenti perdite civili, come in un conflitto armato. Allora ci trovammo a combattere per la Libertà, con le città distrutte dai bombardamenti, oggi ci troviamo a combattere con un virus che rischia di distruggere in egual modo il tessuto sociale del nostro paese. Restiamo uniti come allora, e combattiamo ancora una volta per la nostra Italia, per la nostra Cervia. Ricordiamo oggi i tanti giovani che allora caddero per questa Nazione, ed evitiamo oggi divisioni politiche inutili. Restiamo uniti e stretti attorno alla bandiera dell’Italia, lasciando da parte le divisioni politiche, solo così potremo farcela. Buona Liberazione a tutti.”