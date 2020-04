Bella Ciao nella versione di Goran Bregovic, inno alla libertà che appartiene al mondo

In questo video registrato a Parigi nel 2013 Goran Bregovic interpreta un’emozionante versione di Bella Ciao. Ve lo riproponiamo anche per ricordare la stessa canzone che ha cantato e suonato l’estate scorsa al Ravenna Festival facendo battere le mani e cantare tutto il Pala De André. Ma per ricordare anche che Bella Ciao è un canto di libertà senza confini, che appartiene a tutto il mondo. Viva il 25 Aprile. Viva la Libertà.