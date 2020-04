Buona festa della Liberazione Ravenna! Sindaco de Pascale: celebriamo uniti anche se distanti

🇮🇹 Buona festa della Liberazione Ravenna! 🇮🇹

#25aprileRavenna #25aprileresiste

Se qualcuno mi avesse raccontato, anche solo qualche mese fa che il 25 aprile piazza del Popolo sarebbe stata quasi deserta, non ci avrei creduto. Per la nostra comunità la festa della Liberazione è un momento identitario, nel quale ricordiamo il sacrificio di tantissimi nostri concittadini durante la Seconda guerra mondiale. Un momento che ha visto aumentare sempre di più la partecipazione della cittadinanza, non solo in piazza del Popolo, ma anche presso i tantissimi cippi commemorativi che costellano tutte le frazioni del comune di Ravenna, anche grazie al coinvolgimento, negli ultimi anni, di giovani attori, musicisti e performer.

Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus quest’anno in piazza del Popolo e vicino ai monumenti commemorativi del nostro forese le persone saranno pochissime, ma so che idealmente saremo in tanti che e nelle case, nelle menti e nei cuori di tutti i ravennati i valori e le emozioni del 25 aprile continueranno a vibrare, se possibile anche con maggiore intensità .

Sarà un 25 aprile come non se ne sono mai visti – a causa delle misure di contrasto della diffusione del Coronavirus – non per questo sarà meno sentito e partecipato.

Il Comune di Ravenna infatti, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza, proporrà fin dalle 9 del mattino e per tutta la giornata sulle pagine facebook del Comune stesso e del sindaco Michele de Pascale, una “Maratona della Resistenza”, con video, parole, musica e racconti.

Non mancherà la deposizione di corone nei luoghi simbolo della lotta di Liberazione, che avverrà in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria, quindi in forma ridotta e senza presenza di pubblico. Vi aspetto in diretta streaming alle ore 11 su questa pagina e su quella del Comune di Ravenna per celebrare uniti, anche se distanti il 25 aprile.

