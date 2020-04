Coronavirus. A Ravenna oggi solo 6 casi in più (+0,6%), purtroppo un decesso. 25 i guariti

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 25 aprile si sono registrati 239 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 24.209 casi di positività. Quello di oggi è di nuovo uno degli incrementi più bassi registrati. Sono 5.378 i nuovi tamponi effettuati (156.883 complessivi) con una percentuale di positivi sui tamponi effettuati del 4,4%. Continuano a calare sensibilmente i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: oggi sono 162 in meno rispetto a (12.347 contro i 12.509).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Calano costantemente le persone in isolamento a casa in regione, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano oggi a 8.558, 18 in meno rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 246 (-18 rispetto a ). E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 89).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 8.515 (+ 357): 2.557 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 5.958 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 44 nuovi decessi: 18 uomini e 26 donne. 1 decesso è avvenuto in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.552 casi a Reggio Emilia (+ 32)

4.102 a Bologna e Imola (+ 62)

3.695 a Piacenza (+ 60)

3.538 a Modena (+ 19)

3.034 a Parma (+ 23)

1.934 a Rimini (+ 7)

969 a Ravenna (+ 6, la percentuale di crescita è tornata allo 0,6%)

885 a Ferrara (+ 8)

857 a Forlì (+ 7)

643 a Cesena (+ 8)

I 969 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 2) 442 nel comune di Ravenna (+ 4) 125 a Faenza (=) 66 a Lugo (=) 62 a Cervia (=) 58 a Russi (=) 31 a Bagnacavallo (=) 28 ad Alfonsine (=) 22 a Castel Bolognese (=) 20 a Fusignano (=) 15 a Cotignola (=) 11 a Massa Lombarda (=) 10 a Brisighella (=) 8 a Riolo Terme (=) 8 a Conselice (=) 7 a Solarolo (=) 3 a Sant’agata Santerno (=) 2 a Casola Valsenio (=) Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità sui nuovi 6 casi a Ravenna, su un decesso e su 25 nuove guarigioni – Chiusa la Comunità alloggio Il Giglio d’Oro

Rispetto alle 6 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 5 fanno riferimento a donne cui si aggiunge un uomo; due sono residenti fuori provincia. Tra le sei positività, 3 sono collegate alla medesima Comunità Alloggio di Ravenna dei giorni scorsi (Il Giglio d’Oro, ndr) e si riferiscono al responsabile della struttura, a un’operatrice e a un’ospite, tutti asintomatici ma individuati a seguito dei tamponi di controllo eseguiti . L’ospite positiva, seppure asintomatica, è stata trasferita a scopo precauzionale presso il reparto Covid dell’Ospedale di Lugo e i due operatori sono stati allontanati e posti in isolamento domiciliare. La positività del responsabile ha reso necessario procedere alla chiusura della struttura. Le tre ospiti, risultate negative e senza sintomi, sono state trasferite alla CRA Baccarini di Russi, ove si sono già apprestate le condizioni organizzative per assistere i molti ospiti nelle medesime condizioni, grazie alla collaborazione fornita dall’ASP Ravenna – Cervia e Russi.

la Regione ha comunicato un decesso, si tratta di un una donna di 89 anni. Si sono inoltre verificate ulteriori 25 guarigioni complessive più 10 guarigioni cliniche di pazienti che effettueranno tamponi di negativizzazione. Sono circa 200 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.