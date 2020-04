Festa della Liberazione: il messaggio del Sindaco Giovanni Malpezzi ai faentini

Ecco il messaggio ai faentini del Sindaco Giovanni Malpezzi per la Festa del 25 Aprile.

🇮🇹 FESTA DELLA LIBERAZIONE 🇮🇹

Carissimi Concittadini,

Questo 25 Aprile, l’ultimo che celebro da Sindaco, è diverso da quelli che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Certamente sarà una giornata di festa e di memoria per celebrare un simbolo della nostra Repubblica: la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine della guerra, ma sarà anche un giorno di riflessione e condivisione sul periodo difficile che stiamo attraversando.

Il Covid-19 ha trascinato il Pianeta in una tragedia sociale e sanitaria, e l’Italia, con le sue regioni del nord, è uno dei Paesi più duramente colpiti dalla pandemia. Oltre al prezzo tremendo che stiamo pagando in termini di vite umane e salute pubblica, vi sono enormi implicazioni trasversali da affrontare, specialmente sul fronte economico e sociale e sulla limitazione delle libertà individuali dei cittadini.

Dalla seconda guerra mondiale a oggi, non abbiamo mai vissuto nulla di simile. E’ chiaro che non si tratta di una guerra nella sua classica definizione di lotta armata tra più fazioni, ma di una grande battaglia con un nemico subdolo e invisibile da sconfiggere al più presto.

Non si vedono bombe ma un solo esercito comune in campo: i medici e gli infermieri in trincea negli ospedali e gli scienziati nei laboratori alla ricerca di un vaccino.

In questi giorni di resistenza contro il coronavirus, nel comunicare l’evoluzione della situazione sul territorio, come altri Sindaci, alcune volte ho utilizzato la parola “guerra”. Non so se fosse la parola adeguata per descrivere il racconto quotidiano, ma l’immagine dei mezzi militari colmi di bare a Bergamo, le migliaia di vite spezzate, il dolore dei familiari e la sofferenza dei medici, la lunga lista delle persone contagiate e ricoverate in terapia intensiva, i funerali negati, rimarranno una ferita grande, impossibile da rimarginare.

Il mio primo pensiero va a chi, in questi lunghi giorni, ha perso i propri familiari, i parenti e gli amici più cari. La gratitudine dell’Amministrazione Comunale va a tutti i medici, agli infermieri, al personale della sanità , alla protezione civile, alle associazioni e a tutti i corpi dello Stato impegnati in prima linea su tutto il grande “fronte” italiano.

È tempo di resistere ed essere comunità .

75 anni fa la Faenza liberata si presentava come un teatro di sfollati, orfani e vittime di guerra. Polvere e macerie si accatastavano lungo strade. Gravi problemi igienico-sanitari e scarsità di generi alimentari minacciavano la sopravvivenza; la mancanza di acqua ed energia elettrica toccava molti punti della città e moltissime famiglie vivevano distrutte dal dolore per la perdita dei familiari e degli affetti più cari.

L’esperienza della guerra e della Resistenza ha profondamente cambiato il nostro Paese, non solo dal punto di vista economico e sociale, ma politico e culturale. Probabilmente è dall’esperienza della Resistenza che è nato quello spirito e quell’idea di coesione cha ancora oggi ci caratterizza, soprattutto in un territorio che si è reso protagonista nella lotta all’invasore e al nazifascismo come la Romagna Faentina.

L’indimenticabile solidarietà e la grande forza emersa “in tempo di guerra”, hanno creato gli anticorpi giusti per affrontare le emergenze future e le grandi difficoltà che stiamo vivendo anche in questi giorni difficili.

Come in tutte le crisi, anche in questa occasione – per quanto sia fondamentale e insostituibile il ruolo delle Istituzioni – a fare la differenza saranno lo spirito positivo e l’entusiasmo dei cittadini.

Anche in questo caso la “ricostruzione” passerà dall’impegno di ognuno di noi. Dobbiamo essere pronti a riprogrammare il futuro, in piena sicurezza, in tutti i luoghi di lavoro, nelle scuole, negli spazi culturali e sociali, nelle palestre, nei territori, nei luoghi della città che da sempre ci appartengono.

La nascita della Repubblica democratica ha concretizzato il principio di uguaglianza, di pari diritti e opportunità , la libertà di pensiero e opinione per tutti, ed è stato il modo più bello e grandioso di mettere la parola ‘fine’ alle atrocità imposte dal regime e dalla guerra.

Ripartiamo da qui, dal dono di libertà che ci è stato consegnato da tutti coloro che furono Soldati liberatori, Partigiani, Patrioti e Costituenti. Ripartiamo dal loro spirito di sacrificio, dal loro coraggio, e dalla loro inestimabile forza interiore!

Un’ultima riflessione.

Sarebbe bello celebrare il 25 Aprile tornando a parlare ai giovani in modo dinamico e coinvolgente. Aiutiamo le giovani generazioni a studiare la storia, i fatti e gli eventi che hanno portato a fare dell’Italia un Paese libero e democratico, protagonista in Europa.

In questi giorni difficili l’impegno e l’attenzione dei più giovani è stato grande: dal volontariato nelle associazioni impegnate nel presidio del territorio, alla consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità nelle case, per diminuire il rischio di contagio.

Questo impegno sociale è un grande patrimonio della nostra comunità da non disperdere, ma anche una grande dimostrazione di affetto delle generazioni più giovani verso quelle più anziane da promuovere e valorizzare.

Grazie a tutte le donne e gli uomini che 75 anni fa hanno combattuto per un patrimonio di diritti e di valori che sappiamo e sentiamo di dover rivivere, difendere, esaltare e riconquistare ogni giorno.

Grazie a chi oggi continua ad assicurare tutti i servizi essenziali e a chi sosterrà una nuova stagione di sviluppo economico e sociale.

Il tempo degli abbracci è vicino.

Buon 25 Aprile a tutti i faentini, nel segno della pace e di una rinnovata democrazia.

W la Resistenza, W la Libertà , W la Pace, W l’Italia.

#Faenza, 25 aprile 2020″