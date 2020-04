Il Panathlon Club Faenza in campo contro il coronavirus

Il consiglio direttivo del Panathlon Club Faenza, presieduto da Claudio Sintoni, riunito in videochiamata, ha deciso di concentrare il suo impegno nella lotta al Covid 19. Per contribuire a far fronte alla grave situazione sanitaria e alimentare attuale, ha deciso di donare al fondo di emergenza alimentare istituito dal Comune di Faenza la somma di 1000 euro. Il consigliere e tesoriere del club Pietro Viti ha consegnato la somma.