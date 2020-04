La Libreria Feltrinelli di Ravenna ora è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

La Direzione Feltrinelli comunica che la libreria laFeltrinelli di Ravenna, in via Diaz 14, ora è aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00. Chiuso sabato, domenica e festivi. Orari e giorni indicati potrebbero subire variazioni a seguito di nuove ordinanze o circolari: troverete gli aggiornamenti in tempo reale sempre disponibili qui.

“Siamo pronti ad accogliervi e ad offrirvi il nostro migliore servizio, ma rimane per noi di primaria importanza garantire la vostra sicurezza e quella dei librai. Troverete gli ambienti sanificati, le misure previste dal protocollo di sicurezza attuate, i presidi necessari predisposti. A voi chiediamo collaborazione e attenzione nel seguire queste semplici regole: – comunica Feltrinelli – Non recatevi in libreria se avete anche solo un sintomo tra quelli indicati dalle autorità sanitarie (tosse, raffreddore, febbre superiore a 37,5°). Rispettate l’ingresso scaglionato: in libreria potranno essere presenti un numero limitato di persone per volta, oltre ai librai. Indossate la vostra mascherina. Indossate i vostri guanti in lattice e usate il gel disinfettante disponibile all’ingresso. In alternativa, indossate i guanti monouso che vi metteremo a disposizione. Rispettate la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Venite da soli: potrà, in ogni caso, entrare un solo componente della famiglia. Restiamo comunque a disposizione per consegne a casa e su lafeltrinelli.it. Sui nostri canali social continueremo a tenervi aggiornati con contenuti, idee e approfondimenti.”