Lugo, il Sindaco Davide Ranalli per la Festa del 25 Aprile

Il pensiero e il messaggio del Sindaco Davide Ranalli ai lughesi in occasione della Festa del 25 Aprile, in un post su Facebook.

Svegliarsi con quella strana sensazione che qualcosa di importante è accaduto, sta per accadere, accadrà. Il 25 aprile è un giorno diverso da tutti gli altri. La festa laica per eccellenza. Il giorno in cui il calendario civile e quello intimo si intrecciano dando vita ad una miscela fatta di profumi, di suoni, di volti. Senti ogni anno l’odore dell’erba che cresce, perché anche lei sa che quel calore è quello della primavera. Già, la primavera. Non è un caso che l’Italia sia stata liberata nel cuore di quella stagione che ci rimette, da sempre, di buon umore, che ci riempie di colore e di buoni propositi e che, molto spesso, ci fa guardare con fiducia al futuro.