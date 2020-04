Tragedia a Casola Valsenio. Uomo precipita per 30 metri e muore schiacciato dal suo trattore

Un uomo di 54 anni residente a Casola Valsenio, oggi 25 aprile stava lavorando con il trattore agricolo nel proprio podere quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma è precipitato per 30 metri rimanendo schiacciato dal mezzo agricolo. Immediatamente sono stati attivati soccorsi. Sono circa le 10.15 e la Centrale Operativa 118 invia sul posto l’Ambulanza, l’Automedica i Vigili del Fuoco e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dopo L’autorizzazione alla rimozione da parte dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasportata dai soccorritori sulla strada carrozzabile. Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Casola Valsenio.