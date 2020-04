Bagni in mare e passeggiate? In Emilia-Romagna non si può fino al 4 maggio. L’assessore Corsini: “Valgono le norme in vigore”

“In Emilia-Romagna non cambia nulla, per cui fino al 4 maggio prossimo non è consentito fare bagni in mare, né passeggiate. Le nostre norme, che sono pienamente in vigore, al momento non consentono di allontanarsi dalle immediate vicinanze della propria abitazione se non per comprovate e valide motivazioni. E non è prevista la possibilità di accedere all’arenile. Quindi fino al 4 maggio, come dicevo, fare un tuffo in mare, e magari la passeggiata sull’arenile, non è permesso”. Lo precisa l’assessore regionale al Turismo e Sistemi di Mobilità, Andrea Corsini, commentando la notizia secondo la quale, invece, questa possibilità sarebbe praticabile. “Naturalmente – conclude Corsini – dal 4 maggio qualcosa cambierà, per quanto riguarda le più stringenti misure di prevenzione per ostacolare la diffusione del Covid-19, ma fino ad allora in Emilia-Romagna valgono le norme che attualmente sono in vigore”

Turismo. L’Emilia-Romagna si prepara alla ripartenza. Da giugno, campagne tv e web per promuovere le vacanze in regione

Il turismo dell’Emilia-Romagna scalda i motori in vista della ripartenza. E lo fa con più campagne di promozione delle bellezze turistiche regionali, che partiranno in giugno sulle tv nazionali e sul web e potranno contare su testimonial d’eccezione di questa terra. Il piano di promozione, realizzato grazie a un consistente investimento della Regione assieme ad Apt Servizi e Destinazioni Turistiche regionali, sarà presentato in video conferenza stampa martedì 28 aprile alle ore 12. Ad illustrarlo ai giornalisti dalla sede di viale Aldo Moro l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, e il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. Collegati in videoconferenza i presidenti delle tre Destinazioni Turistiche regionali: Andrea Gnassi (Romagna), Matteo Lepore (Città metropolitana di Bologna) e Natalia Maramotti (Emilia occidentale).