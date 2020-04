Coronavirus. A Cervia nessun nuovo caso, ma purtroppo è deceduta una donna di 68 anni

“Devo purtroppo rendere noto il decesso di un’altra nostra concittadina a causa del Covid-19, la donna aveva 68 anni. La notizia ci è stata tristemente confermata nel pomeriggio di oggi, 26 aprile, dall’Ausl Romagna, è il terzo decesso avvenuto a Cervia – ha dichiarato il Sindaco Massimo Medri -. Mi stringo attorno alla famiglia, e porto le condoglianze mie e della Amministrazione che rappresento ad amici e famigliari”.

non si registrano casi nella nostra località, né nella Provincia di Ravenna. I guariti a Cervia salgono di una unità, su 63 casi totali attualmente 40 sono i cittadini giudicati clinicamente guariti dalla nostra azienda sanitaria, si aggiunge una donna di 35 anni. Ne approfitto ancora una volta per ricordare quanto sia fondamentale restare ancora a casa, non permettiamo che il sacrifico di queste settimane svanisca in pochi giorni. Seguiamo scrupolosamente le norme igienico-sanitarie, ce la faremo tutti insieme, se ognuno farà la sua parte.”