Incendio in un agriturismo a Solarolo. Impegnati molti mezzi nello spegnimento

Verso le ore 13,30 di oggi 26 aprile presso l’agriturismo “La casa sull’albero” di via Sandretti a Solarolo, per cause in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è sviluppato un incendio in un locale attiguo all’agriturismo, probabilmente adibito a caldaia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi da Lugo e Faenza, oltre a due botti inviate da Lugo e un mezzo “Afa” con a bordo i dispositivi di bombole ossigeno e respiratori. Sul luogo anche i Carabinieri di Solarolo e il personale del 118 con un’ambulanza, che ha provveduto a soccorrere un paio di persone con sintomi di intossicazione da fumo. L’incendio, di cui non si conosce ancora la causa, ha tenuto impegnati i soccorritori per oltre due ore.