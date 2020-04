Lavori Anas di manutenzione straordinaria, restrizioni sulla SS3bis al traffico tra Cesena e Ravenna

Dalle 7 alle 21 del 30 aprile la SS3bis, dallo svincolo Cesena Secante allo svincolo di Cesena Ovest in ambedue le direttrici, sarà chiusa al traffico per poter effettuare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in carreggiata sud, in tratti saltuari. A tal fine, il traffico diretto verso Ravenna verrà fatto uscire a Cesena Ovest percorrendo la SS9 e la Via S. Giuseppe per essere reindirizzato sulla S.P. 105 e da lì verrà fatto deviare per imboccare l’uscita 6 della SS726 per riprendere così la SS3bis dallo svincolo di Cesena Ovest.

Mentre il traffico diretto verso Roma verrà fatto uscire a Cesena Secante percorrendo la SS726 fino all’uscita 5 imboccando così la Via Dismano/SR71 fino alla rotatoria con Via Emilia Ponente/SS9 dalla quale poi riprendere la SS3bis dallo svincolo di Cesena Ovest.