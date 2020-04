Pubblicati tre bandi per la gestione degli impianti sportivi di Lavezzola, Conselice e San Patrizio

Sono stati pubblicati dal Comune di Conselice tre bandi per la gestione degli impianti sportivi, riguardanti rispettivamente i tre campi di calcio di Lavezzola, Conselice e San Patrizio; il palazzetto dello sport di Conselice e le palestre sportive; lo skate park a Lavezzola.

Grazie a queste strutture, l’Amministrazione punta allo sviluppo del settore sportivo giovanile: i bandi danno la possibilità di ottimizzare l’utilizzo degli impianti anche per diverse discipline sportive e di salvaguardare ed incrementare il patrimonio pubblico attraverso una gestione diretta completa di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, prevedendo l’intervento del Comune solo per gli interventi straordinari. Nei bandi, particolare attenzione è data ad una gestione mirata all’efficiente utilizzo delle risorse e al conseguimento di risparmi energetici.

La durata delle concessioni sarà di tre anni, prorogabile di ulteriori due anni in base alla presentazione di progetti sportivi e migliorativi degli impianti. Alle società che si aggiudicheranno gli impianti verranno assegnati corrispettivi necessari per la gestione e la manutenzione degli stessi. Dal Comune precisano che il campo da calcio di Conselice ha ottenuto l’autorizzazione da parte della commissione pubblico spettacolo, mentre per i campi di Lavezzola e San Patrizio sono in via di conclusione i lavori finalizzati ad ottenere la medesima autorizzazione. Infine, per il palazzetto dello sport sono stati conclusi i lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico.

Per maggiori informazioni: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara/Servizi/(pub)/1.

In allegato: il palasport e il campo di calcio di Conselice

