Ravenna, Michele de Pascale: “su manifatture e cantieri, Conte molto bene. Su scuole, infanzia, turismo e artigianato, molto male”

Il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele de Pascale si era mostrato finora sempre piuttosto prudente e sostanzialmente allineato con le posizioni del Governo. Ma in questa intervista, per la prima volta, mostra la sua forte insoddisfazione sulle misure annunciate da Conte che danno il via alla Fase 2. O meglio, se Michele de Pascale approva in toto le misure prese dal Governo per la riapertura economica di alcuni settori chiave del Paese, d’altro canto non nasconde di essere rimasto sconcertato dalla mancanza di provvedimenti per la scuola, l’infanzia, gli adolescenti e per aiutare le donne che lavorano. Così come non passa sotto silenzio i ritardi sul terreno del turismo che alle porte dell’estate non sa ancora se e come potrà affrontare la stagione. E più in generale lascia capire che il Governo dovrebbe fidarsi di più del senso di responsabilità degli Italiani.

L’INTERVISTA

Sindaco de Pascale, la prima impressione, dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte ieri sera in tv, è stata di delusione: tutta qui la tanto decantata Fase 2?! Non appare molto diversa dalla Fase 1. È sembrato il classico caso della montagna che partorisce il topolino. Lei che ne pensa?

“Io dividerei il giudizio in due parti. Sulla questione manifatture e cantieri, molto bene. Sulla questione scuole, infanzia, turismo e artigianato, molto male.”

Ci spieghi meglio.

“Giudico molto positivamente il fatto che il 4 maggio riaprano tutte le manifatture, i cantieri e le aziende di commercio all’ingrosso con tutti i protocolli di sicurezza aggiornati e chiariti. E giudico molto positivamente anche il fatto che riaprano già da oggi le aziende italiane orientate all’export, una proposta che avevo fatto io già due settimane fa ai tavoli nazionali e che è stata accolta. Non era stato chiarito cosa si intendesse per aziende strategiche per l’economia nazionale, ora è arrivato il chiarimento che si tratta delle aziende che hanno importanti commesse internazionali, ad alto tasso di esportazione. Inoltre, da oggi possono ripartire anche i cantieri di rilevanza pubblica. Sul resto, invece, molto, molto male.”

Perchè?

“Il tema infanzia, adolescenza, scuola è stato totalmente eluso dal Premier. Noi lo avevamo posto da tempo e anche nel tavolo della domenica pomeriggio, ma non sono arrivare risposte. Non sul problema della socializzazione dei bambini e degli adolescenti, e si parla teoricamente di settembre per la riapertura delle scuole, anche se non c’è nessuna certezza su questa cosa. Io non so come si possa pensare di tenere per mesi i nostri ragazzi e bambini privi di momenti di socializzazione, chiusi in casa. E nessuna risposta è arrivata nemmeno sul tema dei congedi parentali, per evitare che diventino esclusivamente congedi materni, che cioè riguardino solo le donne. Mi chiedo come questo non finisca per avere un impatto devastante sul lavoro femminile. Finora avevo sollevato con garbo questi temi in cabina di regia, a questo punto il garbo è finito. Perché, malgrado le sollecitazioni di tanti, da Bonaccini a Zingaretti, da Nardella a Ricci, continuano a non esserci risposte.”

Nel DPCM si parla di accesso alle aree giochi nei parchi. Che significa?

“Si dice che gli accessi a queste aree giochi dei bambini vanno contingentati. Non so cosa significhi esattamente. Lo chiederemo. Sarebbe paradossale però che i bambini potessero giocare insieme al parco e invece non si possano organizzare dei centri estivi per i bambini, per esempio, con tutti i crismi del caso in tema di sicurezza.”

Anche a noi è parsa una Fase 2 tutta orientata su una riapertura di alcune attività economiche fondamentali, mentre su tutta la questione delle libertà individuali e degli spostamenti delle persone – oltretutto con il permanere degli obblighi di autodichiarazione – non ci sono passi avanti. Va bene prendere precauzioni sulla salute pubblica, ma qui nella sostanza si continua a tenere larga parte della popolazione chiusa in casa. Dopo 50 giorni di clausura a noi pare francamente eccessivo. L’idea che emerge è che il Governo italiano non si fida degli Italiani.

“Vale per la vita sociale, per la socializzazione fra le persone, lo stesso principio che deve valere per le attività produttive. Cioè non è il quando e non è il cosa, ma il vero tema è il come si apre e si esce. Quindi come si può avere una vita sociale?”

Certo. Ma qui ci sono dei divieti. Ci dicono di non uscire di casa se non per i soliti pochi motivi.

“Sì. Ci sono dei divieti assoluti e a volte con delle cose non chiare e contraddittorie. Ieri era uscita una FAQ – poi ritirata – che diceva che era possibile fare il bagno per chi abitava in prossimità del mare. Ma chi risiede sul mare? I miliardari o gli abusivi. Gli altri la casa l’hanno a due-trecento metri dal mare, se va bene. Su questa parte credo che bisogna cambiare completamente registro. Non per deresponsabilizzare gli Italiani.”

Semmai, per responsabilizzarli di più.

“Esatto. Per sovra-responsabilizzare gli Italiani. Per esempio questo DPCM dà un ruolo e uno spazio ai Sindaci, per restringere o precisare meglio la fruizione di parchi e spazi pubblici. Io dico ai ravennati – e farò un’Ordinanza – che io non aggiungerò nessuna limitazione ulteriore a quelle già previste ma scriveremo in maniera molto chiara, con l’aiuto dell’Ausl Romagna, come questi spazi vanno rivissuti. Torneremo nei nostri parchi, ma nel tornarci dovremo avere accortezze che prima non avevamo. Torneremo a fare la passeggiata in diga, ma nel tornarci dovremo mettere la mascherina e tenere distanze di sicurezza e non fare come quella domenica 8 marzo che molti ancora ricordano. È fondamentale come facciamo le cose. Se si va in un luogo un po’ affollato dobbiamo mettere le protezioni anche se siamo all’aria aperta. Se abbiamo la febbre ce ne stiamo a casa e così non mettiamo a rischio gli altri.”

Il tema dunque è libertà individuale che diventa più che mai responsabilità individuale e buon senso. Con questo bagaglio si può andare a lavorare e si può anche uscire di casa, in fondo.

“Esatto. E io dico in una prima fase cercheremo di accompagnarla questa libertà. Chiedendo uno sforzo eccezionale alla Polizia locale e ai volontari della Protezione civile. Affinché questa cosa sia fatta bene e non scappi di mano. Io mi fidavo dei Ravennati anche prima della vicenda Coronavirus, dopo questa vicenda – avendo visto come si sono comportati finora – mi fido molto più di prima: perché i Ravennati sono stati molto bravi e responsabili. Questa responsabilità individuale e civica ci serve tanto di più nella ripartenza.”

Turismo, accoglienza, ristorazione: qui siamo in alto mare. Bar e ristoranti che riaprono solo il 1° giugno. Stabilimenti balneari non si sa quando.

“Secondo me chi vive di turismo e anche l’artigianato di servizio – per esempio estetisti, barbieri e parrucchiere – non credo si aspettasse di aprire il 4 maggio. In questi settori sappiamo tutti che è difficile riaprire, perché serviranno riorganizzazioni più impattanti rispetto alle fabbriche. Ma non vorrei che ci trovassimo al 28 maggio senza che sia stato chiarito a quali condizioni queste attività possano ripartire. Nell’intervento di Conte sono mancate le indicazioni sulle linee essenziali sulle quali chi lavora in questi settori può muoversi da domani per poter poi essere pronto il 1° giugno.”

In questi settori andranno stabiliti dei protocolli di sicurezza come sono stati fatti per le manifatture, per il trasporto, per le altre attività. Protocolli che stabiliscano appunto a quali condizioni si può riaprire.

“Esatto. La parola chiave è come. Perché se si riapre anche solo una cosa ma lo si fa male, allora è finita. Faccio un esempio: abbiamo avuto un focolaio in una palestra, come facciamo affinché la stessa situazione domani non si ripresenti? Come riapriamo la palestra in sicurezza? Servono dei dispositivi e igienizzanti in più? Per un po’ non si fanno più attività di gruppo? Certe cose si fanno solo all’aperto e non al chiuso? Sono questi i temi da affrontare ed è il lavoro che si deve fare. In tempi rapidi.”

Dal discorso di Conte è scomparso completamente il tema della App e del tracciamento degli spostamenti dei cittadini, così come è scomparso il tema del test sierologico fra la popolazione. Perché secondo lei? Non siamo pronti?

“Su queste cose credo stiano ancora lavorando e ci siano dei problemi aperti. Sui test sierologici ci sono dispute fra gli scienziati e nella stessa OMS, perché c’è chi li guarda con grande favore e chi li guarda invece con grande sospetto. In Regione Emilia-Romagna penso ci siamo mossi bene e avremo fra un po’ dati molto significativi sullo screening fatto a sanitari, farmacisti, dipendenti delle case protette, Forze dell’Ordine. Così capiremo cosa ci dicono questi dati e ne sapremo di più sulla loro attendibilità e utilità. Sulla App penso che le polemiche sulla privacy e sui dati sensibili abbiano rallentato il percorso. Personalmente non avrei alcun dubbio a scaricare la App e dare le mie informazioni se sono utili alla salute pubblica.”

Questo DPCM rimane in vigore per 15 giorni dal 4 maggio al 18 maggio. E poi?

“Vedremo. In questi giorni ci saranno chiarimenti e interpretazioni. Per esempio il DPCM parla di congiunti, cioè dice che è possibile, dal 4 maggio, far visita ai propri congiunti. Bene, mi auguro che questa norma sia intesa secondo il diritto di famiglia del 2020 e non del 1960. Per congiunti spero non si intenda solo un parente o un familiare, ma anche un fidanzato o una fidanzata o una persona con cui si ha una relazione affettiva. Anche se non si è sposati, insomma. Mi pare una cosa di buon senso.”

Speriamo ci sia un’interpretazione estensiva del termine congiunto.

“Dovrebbe essere così.”

La sensazione di molti ieri sera, ascoltando il nostro Presidente del Consiglio, è stata quella di essere preda di un senso di delusione. Come se la Fase 1 fosse slittata nella Fase 2 senza soluzione di continuità. O, se vogliamo, come se la Fase 2 fosse la semplice prosecuzione della Fase 1.

“Sulla parte economica delle riaperture del 4 maggio io non sono deluso. Io condivido le misure prese. E ricordiamoci che questa era la priorità, perché il nostro paese rischia il default. Su tutte le altre cose la sensazione è che si è drammaticamente indietro nell’elaborazione di una roadmap per arrivare a riaprire e a rimettere in moto certe attività e la nostra socialità.”