Sbalzato dalla moto finisce nel fossato: ferito gravemente un uomo di 43 anni a Lugo

Un brutto incidente stradale ha avuto luogo ieri sera, domenica 26 aprile, intorno alle 21.30 lungo via Sammartina a Lugo: un uomo di 43 anni a bordo di una potente moto Bmw stava percorrendo l’arteria stradale, quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo nel fosso adiacente la carreggiata.

Il boato dello scontro ha messo in allarme i residenti delle due case vicine che, usciti, hanno visto la moto parzialmente distrutta sul ciglio della strada, ma nessuna traccia del conducente. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e in pochi minuti sono giunti sul luogo il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia della Bassa Romagna, che hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per mettere in sicurezza le ricerche.

Una volta illuminata l’area del sinistro è stato possibile individuare il corpo del motociclista finito nel fosso a una trentina di metri dalla moto. A causa dei numerosi traumi l’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato con l’ausilio dell’elimedica al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.