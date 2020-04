Coronavirus. Oggi 8 nuovi casi di positività a Ravenna (con più tamponi) e nessun decesso. Altre 30 persone guarite

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 28 aprile si sono registrati 252 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 24.914 casi di positività. Quello di oggi non è in assoluto l’incremento più basso registrato, ma è un incremento modesto considerando che sono stati fatti ben 7.610 nuovi tamponi (172.589 quelli complessivi) nell’ultimo giorno (all’inizio della crisi per fare 7.000 tamponi – ha detto Venturi – si impiegavano tre settimane). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è stata del 3,1%, una percentuale molto bassa. Continuano a calare sensibilmente i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a : – 222 rispetto a (12.003 contro 12.225 del giorno precedente). Continua dunque la tendenza alla diminuzione dei contagi e dei malati (di converso alla crescita dei guariti) che si registra da molti giorni.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 8.384, 114 in meno rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 228 (19 in meno rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 66).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 9.439 (+ 433). Il numero è quasi tre volte più alto dei decessi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 41 nuovi decessi: 17 uomini e 24 donne. Nessun decesso è avvenuto in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.593 casi a Reggio Emilia (+ 8)

4.263 a Bologna e Imola (+ 72)

3.918 a Piacenza (+ 92)

3.609 a Modena (+ 31)

3.122 a Parma (+ 10)

1.973 a Rimini (+ 20)

978 a Ravenna (+ 8, crescita dello 0,8%)

909 a Ferrara (+ 4)

877 a Forlì (=)

672 a Cesena (+ 7)

I 978 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

444 nel comune di Ravenna (+ 2)

125 a Faenza (=)

66 a Lugo (=)

62 a Cervia (+ 2)

59 a Russi (+ 1)

32 a Bagnacavallo (+ 1)

29 ad Alfonsine (+ 1)

22 a Castel Bolognese (=)

21 a Fusignano (+ 1)

16 a Cotignola (+ 1)

11 a Massa Lombarda (=)

10 a Brisighella (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Conselice (=)

7 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa sui nuovi 8 casi a Ravenna e sulle nuove 30 guarigioni

Nella giornata di per il territorio del Ravennate sono state comunicate 8 nuove positività. Si tratta di 5 pazienti donne e 3 uomini, nessuno dei quali è ricoverato. Si tratta di positività conseguenti a contatti con casi già accertati. Non sono stati comunicati decessi e si sono verificate ulteriori 30 guarigioni complessive più 18 guarigioni cliniche di pazienti che effettueranno tamponi di negativizzazione. Sono 183 le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.