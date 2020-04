Immagini di Faenza e Brisighella viste dall’alto, nei giorni della quarantena, belle e struggenti

Questo suggestivo video è stato girato da Italdron Ravenna con la collaborazione di Ravennanotizie.it il 27 aprile 2020. Una giornata di sole splendente, in cui prima Faenza e poi Brisighella si mostrano in tutta la loro bellezza struggente. Deserte per il lockdown imposto dal Coronavirus, ma magnifiche, pulsanti sotto la coltre di silenzio di questi giorni, in attesa di accogliere di nuovo l’irrompere della vita sociale e i tanti visitatori a cui tornare a svelare arte, bellezza, piaceri della vita. E questo video testimonia visivamente anche la bravura dei cittadini nel rispettare le regole dei Decreti #iorestoacasa. Nella speranza che al più presto questo possa essere solo un ricordo.

www.italdron.com