Muore operatrice socio sanitaria dell’ospedale di Faenza, risultata positiva al Coronavirus. Il cordoglio di Ausl Romagna

A causa del Coronavirus si registra una nuova vittima in provincia di Ravenna. Nonostante il bollettino regionale di ieri, 28 aprile, sui nuovi casi Covid-19 non menzionasse alcun nuovo decesso, è morta nel corso della mattinata Donatella Brandi, 64 anni, di Fognano, operatrice socio sanitaria dell’ospedale di Faenza. Era ricoverata dal 27 marzo all’ospedale Umberto I di Lugo.

A darne notizia è Il Resto del Carlino Ravenna, in edicola oggi, che riporta un’intervista rilasciata dal figlio della donna, in cui racconta la vicenda: la madre si era ammalata lo scorso 21 marzo, risultando negativa al tampone. Poi la febbre alta, che ha reso necessario il suo ricovero nella notte tra il 26 e il 27 aprile, prima a Faenza, poi con trasferimento a Lugo, dove nella mattinata di ieri è deceduta.

Il messaggio di cordoglio di AUSL Romagna

“Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Donatella, operatrice dell’Ospedale di Faenza colpita da coronavirus. Nonostante gli sforzi dei medici, che erano anche suoi compagni di lavoro, non ce l’ha fatta. È la prima della nostra “famiglia” che perde la vita a causa di questo virus e la notizia, non lo nascondiamo, ci getta nello sconforto. Il nostro pensiero va ai famigliari di Donatella, ai quali ci uniamo con le nostre preghiere, e ai colleghi di lavoro cui vogliamo esprimere la consapevolezza dello straordinario impegno che stanno mettendo in campo per curare e prendersi cura dei malati, e l’assicurazione che questa Direzione continuerà a lavorare affinché si possa operare nelle condizioni di massima sicurezza.”