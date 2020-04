Ordinanza di Bonaccini: al via i lavori per riapertura di bagni, alberghi, parchi e negozi, possibile spostarsi per la manutenzione dell’imbarcazione

Da oggi, 29 aprile, in Emilia-Romagna sarà possibile spostarsi per fare manutenzione alle imbarcazioni e ai velivoli di proprietà. Lo si potrà però fare nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione. Inoltre, nel settore edilizio sono consentite alle imprese le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari, sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici e all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali. Questo nel pieno rispetto di quanto stabilito dal protocollo di sicurezza nei cantieri sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali. È quanto stabilisce una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, le cui disposizioni si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza. In particolare, le imbarcazioni potranno essere portate ai cantieri navali “per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi”. Si sta inoltre approfondendo il tema delle seconde case, che verrà definito con molta probabilità nella giornata di oggi.

L’ORDINANZA

IL PRESIDENTE

Considerato che:

× il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

× le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

× l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

× si rende indifferibile l’avvio della ripresa di alcune attività propedeutiche ad un ordinato ritorno alle attività che saranno consentite a far data dal 4 maggio;

× Il dpcm 10 aprile 2020 vigente ed il dpcm 26 aprile che entrerà in vigore dal 4 maggio consentono alle attività produttive sospese l’accesso ai locali aziendali per attività conservative e di manutenzione, previa comunicazione al Prefetto;

× l’art. 2 comma 9 del dpcm 26 aprile stabilisce che: “Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.”

× Che dal 4 maggio tra le attività produttive consentite sono incluse le attività della filiera della cantieristica navale rientranti nei codici ATECO 30 e 33 e le attività di Edilizia Civile e lavori di costruzione specializzati codici ATECO 42 e 43;

Ritenuto:

× che il settore turistico all’approssimarsi della stagione estiva debba essere messo in condizione di ripartire in tempi compatibili per assicurare i servizi primari;

× opportuno in ragione delle considerazioni sopra espresse in merito alla ripresa progressiva delle attività ed in analogia a quanto disposto dai dpcm nazionali consentire ai proprietari di imbarcazioni e di velivoli di recarsi singolarmente ed in giornata presso le loro proprietà al fine della verifica dello stato delle stesse e per gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari, purché lo spostamento sia limitato all’interno del territorio provinciale ed avvenga in giornata con obbligo di rientro alla abitazione abituale;

× opportuno consentire altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi;

× opportuno consentire alle imprese del settore edilizio di avviare le attività propedeutiche alla riapertura avviando i cantieri sul demanio pubblico negli stabilimenti balneari, negli alberghi e nelle strutture ricettive in generale, nei parchi tematici, negli impianti termali ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

2. è consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi;

3. sono consentite altresì alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali nel pieno rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri” allegato al n. 7 del dpcm del 26 aprile;

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore dal 29 aprile 2020 e si applicano anche al territorio della provincia di Piacenza;

5. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini