A Ravenna nessun decesso e un solo nuovo caso di positività, con 14 guarigioni

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 2 maggio, si sono registrati 206 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 25.850 casi di positività. Sono 3.871 i nuovi tamponi dell’ultimo giorno (192.135 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è risalita oggi al 5,3%. Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 161 rispetto a (9.323 contro 9.484 del giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 6.296: 87 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 196 (1 in meno rispetto a ). Diminuiscono sensibilmente i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 79).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 12.913 (+ 332).

I DECESSI – Sono 35 i nuovi decessi: 18 uomini e 17 donne (3.614 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Nessun decesso in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.733 casi a Reggio Emilia (+ 20)

4.507 a Bologna e Imola (+ 49)

4.175 a Piacenza (+ 60)

3.704 a Modena (+ 26)

3.199 a Parma (+ 22)

2.022 a Rimini (+13)

983 a Ravenna (+ 1, incremento dello 0,1%)

932 a Ferrara (+ 6)

902 a Forlì (+ 7)

693 a Cesena (+ 2)

I 983 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=) 445 nel comune di Ravenna (+ 1) 127 a Faenza (=) 67 a Lugo (=) 64 a Cervia (=) 60 a Russi (+ 1) 32 a Bagnacavallo (=) 29 ad Alfonsine (=) 22 a Castel Bolognese (=) 21 a Fusignano (=) 16 a Cotignola (=) 11 a Massa Lombarda (=) 10 a Brisighella (=) 8 a Riolo Terme (=) 8 a Conselice (=) 7 a Solarolo (=) 3 a Sant’agata Santerno (=) 2 a Casola Valsenio (=) Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità su 1 nuovo caso e 14 guarigioni a Ravenna

Nella giornata di per il territorio del Ravennate è stata comunicata una sola nuova positività e nessun decesso. La positività fa riferimento ad un paziente che ha avuto contatti con una persona già positiva ed in isolamento. Si sono infine verificate ulteriori 14 guarigioni complessive più una guarigione clinica di paziente che effettuerà tampone di negativizzazione. Sono circa 180 le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.