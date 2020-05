Asppi Ravenna riapre al pubblico le sue sedi da lunedì 4 maggio

Durante questo periodo di quarantena l’Asppi di Ravenna non ha mai chiuso. I rapporti con associati e cittadini sono proseguiti in via telefonica, attraverso il nostro sito www.asppi.ra.it, la pagina Facebook e in sede, debitamente sterilizzata e attrezzata con distanziamenti e per appuntamento. Adottato anche l’obbligo di mascherine e guanti per i dipendenti e igienizzanti per mani all’ingresso. Da lunedì 4 maggio nella sede di viale Galilei 81/83 i dipendenti saranno presenti in turni mattutini e pomeridiani, per mantenere un efficace distanziamento.

Quindi le aperture saranno da lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. L’ufficio di via Antonelli sarà aperto martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Chi si presenta nelle sedi per la consegna di materiale, dovrà essere munito di mascherine e dovrà disinfettarsi le mani all’ingresso con gli appositi dispenser. Per gli associati che non potessero venire in sede, è stato predisposto un servizio per il ritiro o la consegna della documentazione presso la propria abitazione.