FIBA, OASI e SIB Emilia-Romagna: giusto chiudere spiagge, forte rischio assembramenti con stabilimenti chiusi

“Riteniamo condivisibile, anche se impopolare, la decisione presa dalla nostra Regione di interdire ancora al pubblico spiagge, arenili e battigia.” Lo affermano le organizzazioni di rappresentanza degli Stabilimenti Balneari FIBA, SIB e OASI dell’Emilia-Romagna.

“È un provvedimento giustificato dal timore che, con i nostri stabilimenti ancora chiusi, possa succedere quanto riportato dall’ANSA, riguardo al forte assembramento di persone che hanno invaso, senza precauzioni, la spiaggia di una Regione non molto lontana dalla nostra. Il desiderio di poter passeggiare sulle spiagge è assai forte nelle persone che da molto, troppo tempo sono chiuse in casa. Abbiamo presentato alla Regione, continuano FIBA, OASI e SIB, un protocollo di regole che possano consentire una fruizione delle spiagge in tutta sicurezza. Le nostre imprese chiedono a gran voce di ripartire, desiderose di poter incontrare di nuovo concittadini e turisti nella speranza che ciò possa avvenire con stabilimenti e spiagge libere accessibili, se ci saranno le condizioni, già dalle ultime settimane di maggio” dicono FIBA, SIB e OASI dell’Emilia-Romagna.