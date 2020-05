Primo Maggio a Cervia: il Sindaco Medri porta un mazzo di garofani rossi a chi lavora all’Ospedale

“Questa mattina mi sono recato all’Ospedale di Cervia e ho portato un mazzo di garofani rossi, per ricordare la festa del 1° maggio. Li ho consegnati al Dott. Domenico Mazzocchi medico presente della Guardia medica. Un gesto simbolico in un luogo che in questi momenti è emblematico dell’impegno e dell’abnegazione al lavoro di coloro che stanno sacrificando con dedizione e con senso del dovere il proprio tempo e le proprie vite per la salvezza degli altri. Proprio in questi momenti difficili, in cui è tutto fermo e tanti sono senza lavoro, è indispensabile ricordare quanto il lavoro rappresenti la vita e la dignità di ogni persona. Buon 1° maggio a tutti”. Questa la dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri.