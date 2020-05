Ravenna, un Primo Maggio diverso di fronte alla Loggetta Lombardesca

Come sappiamo, quest’anno si è celebrato un Primo Maggio Festa del Lavoro diverso dal solito in tutta Italia. Non c’è stata a Ravenna la tradizionale manifestazione di piazza di Cgil, Cisl e Uil e nemmeno la festa ai Giardini Pubblici. Con il titolo “Il lavoro in sicurezza per ricostruire il futuro” si è tenuta ieri 1° maggio alle 11 una breve cerimonia di fronte al MAR alla Loggetta Lombardesca, nel corso della quale hanno preso la parola il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele de Pascale e a nome dei tre sindacati confederali il Segretario territoriale di Cisl Romagna Roberto Baroncelli. Prima dei loro discorsi sono stati ricordate le vittime della pandemia che ha trasformato la nostra vita e il mondo del lavoro in queste settimane.

“Ci apprestiamo a vivere un Primo Maggio diverso da tutti gli altri – hanno detto Costantino Ricci, Roberto Baroncelli e Carlo Sama, rispettivamente segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil -. Non ci saranno le piazze gremite di gente e i giardini colorati a festa, non ci sarà la distribuzione dei garofani, ma non vogliamo rinunciare a rendere il Primo Maggio un giorno speciale, così abbiamo deciso di organizzare una cerimonia raccolta e rispettosa delle disposizioni vigenti”.