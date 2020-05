Trovato morto un esemplare di squalo verdesca al largo di Cervia: era impigliato in una rete da pesca

Uno squalo verdesca o squalo azzurro è stato trovato morto impigliato in una nassa al largo di Cervia. Lo comunica il centro CESTHA di Marina di Ravenna sulla sua pagina Facebook. “Ci troviamo purtroppo a riportare questo rarissimo ma non improbabile fatto accaduto ieri. Un esemplare di quasi due metri di Verdesca si è andato ad incastrare da solo in una nassa per le seppie al largo di Cervia. Per questo bellissimo squalo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Poiché CESTHA è centro ricerche e non un semplice centro di recupero, la magra consolazione è che l’esemplare verrà ora analizzato e potrà fornire importantissimi dati sulla sua specie e contribuire alla ricerca che il nostro team porta avanti da anni sugli squali in Adriatico. Vogliamo infine cogliere l’ennesima occasione per ricordare a tutti che la Verdesca è uno squalo a rischio estinzione, ma poiché è ancora consumato come alimento (lo troviamo in tranci nel banco surgelati) non ne è ancora vietata la pesca. Le nostre scelte al momento della spesa possono contribuire a proteggere questi splendidi animali.”

La verdesca, conosciuta anche col nome di squalo azzurro, è la specie di squalo che si incontra più facilmente nel Mar Mediterraneo. Le dimensioni medie degli esemplari adulti si aggirano sui due metri, tuttavia quelli più grandi possono superare i 3,5 metri. Si tratta di un pesce pelagico, ovvero che nuota in mare aperto, che può attaccare anche l’uomo. Ma fra gli squali, la verdesca è considerata la specie meno pericolosa.