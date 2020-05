A Ravenna nessun decesso e tre nuovi casi di positività (+0,3%). Anche 12 guarigioni

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 3 maggio, si sono registrati 166 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 26.016 casi di positività. Sono 4.940 i nuovi tamponi dell’ultimo giorno (197.075 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è scesa oggi al 3,3%. Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 278 rispetto a (9.045 rispetto ai 9.323 del giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 6.131: sono 165 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 197 (1 in più rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 36).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 13.329 (+ 416).

I DECESSI – Sono 28 i nuovi decessi: 19 uomini e 9 donne (3.642 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Nessun decesso in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.765 casi a Reggio Emilia (+ 32)

4.550 a Bologna e Imola (+ 43)

4.214 a Piacenza (+ 39)

3.737 a Modena (+ 33)

3.204 a Parma (+ 5)

2.027 a Rimini (+5)

986 a Ravenna (+ 3, incremento dello 0,3%)

934 a Ferrara (+ 2)

904 a Forlì (+ 2)

695 a Cesena (+ 2)

I 986 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

446 nel comune di Ravenna (+ 1)

127 a Faenza (=)

67 a Lugo (=)

66 a Cervia (+ 2)

60 a Russi (=)

32 a Bagnacavallo (=)

29 ad Alfonsine (=)

22 a Castel Bolognese (=)

21 a Fusignano (=)

16 a Cotignola (=)

11 a Massa Lombarda (=)

10 a Brisighella (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Conselice (=)

7 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità su 3 nuovi casi e 12 guarigioni a Ravenna

Nella giornata di per il territorio del Ravennate sono state comunicate 3 nuove positività e nessun decesso. Le positività, due donne ed un uomo, fanno riferimento a contatti con persone positive. Si sono infine verificate ulteriori 12 guarigioni complessive. Sono circa 180 le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.