Cervia, riaprono dal 4 maggio i cimiteri, ecco come e quando

Il Comune di Cervia ricorda che domani 4 maggio per Ordinanza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini del 30 aprile 2020 saranno riaperti i cimiteri comunali. Come in accordo con la società di gestione Azimut S.p.A a Cervia è consentito l’accesso del pubblico dalle ore 7.00 alle 19.00 nell’osservanza delle prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio Covid. Gli accessi saranno contingentati, sia all’interno del Cimitero, che in caso di flusso elevato negli attigui parcheggi. Ricordiamo che è vietato creare assembramenti e che è possibile per Decreto Ministeriale, da domani passeggiare con un congiunto a distanza di un metro e con mascherina di protezione, o con minori. Per questo le stesse regole dovranno essere rispettate anche all’interno dei Cimiteri.