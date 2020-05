È morto Nello, ex titolare dell’omonimo e storico stabilimento: in tanti ricordano il suo amore per il mare

Ne da l’annuncio la figlia Beatrice sul gruppo Facebook “La bella Marina”: ieri, domenica 3 maggio, è morto Nello, che molti ravennati ricordano come titolare dello storico Bagno Nello a Marina di Ravenna (ora Marina Bay). La figlia, spiega, “ha riflettuto molto se condividere questo dolore”, ma “d’altra parte in tanti lo conoscevate, in tanti ricordate ancora il suo lavoro e la passione e l’amore per la spiaggia e il mare e mi sembra giusto che, considerate le restrizioni (a causa delle misure anti Covid che limitano i funerali, n.d.r.), lo possiate almeno sapere anche se non si potrà celebrare”.

Tantissimi i commenti di dolore e le condoglianze giunte alla famiglia.