Emergenza Coronavirus fa raddoppiare l’informazione: Ravennanotizie con Faenza, Lugo e Cervia + 111% nei primi 4 mesi del 2020

In queste settimane di emergenza Coronavirus si è parlato molto della rivincita dell’informazione seria sull’informazione d’accatto, sulle fake news o sulle news spazzatura che si trovano a piene mani sui social. E per informazione seria si parla spesso di tv, radio e giornali stampati, soprattutto di questi ultimi. Ci si dimentica che un servizio serio e fondamentale per le nostre comunità viene offerto anche dalle tante testate online locali come Ravennanotizie.it. E che si tratti di un servizio richiesto e molto gradito dal pubblico, lo dimostrano i dati degli ultimi 4 mesi di visite e visualizzazioni degli utenti alla nostra testata.

Gli utenti di Ravennanotizie (compresi Faenza, Lugo e Cervia) sono stati 3.601.503 nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2020. Nello stesso periodo del 2019 gli utenti erano stati 1.606.815. La crescita è stata di oltre 2 milioni di utenti e del 124%.

Se passiamo alle sessioni: nei primi 4 mesi del 2020 sono state 8.389.483 contro i 4.063.506 dell’anno scorso. La crescita è stata di oltre 4 milioni e 300 mila sessioni e del 106%.

Infine se prendiamo in considerazione il dato più interessante e cioè il volume delle visualizzazioni di Ravennanotizie nel periodo gennaio – aprile 2020 è stato pari a 15.938.150 con una crescita di quasi 8,5 milioni sul 2019 (quando furono 7.535.783) e un aumento percentuale del 111% (tutti i dati sono di fonte Google Analytics).

L’eccezionalità del momento ha portato dunque tanti cittadini a informarsi attraverso la nostra testata. In queste settimane abbiamo cercato di fornire loro tante notizie di servizio, utili ad affrontare la nuova situazione che si è venuta a creare. Abbiamo proposto approfondimenti. Abbiamo dato voce alle Istituzioni, alle Associazioni, alle Organizzazioni economiche e sindacali, alla politica, alla cultura, ai cittadini, a tanti segmenti della città. Abbiamo raccontato storie. Abbiamo dato anche curiosità e informazioni più leggere.

Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. I lettori ci hanno ripagato. Li ringraziamo per questa vicinanza e ora – con l’inizio della cosiddetta Fase 2 – cercheremo semplicemente di continuare su questa strada e di tenerci stretta la fiducia che in queste settimane ci è stata accordata e che ci siamo conquistata. Continuate a seguirci.

LA REDAZIONE