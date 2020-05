Il tanto atteso 4 maggio è arrivato. Dopo due mesi di limitazioni, misure restrittive e costrizione in casa, per limitare il contagio da Coronavirus, i ravennati hanno approfittato della bella giornata per riappropriarsi degli spazi della città, tra passeggiate in centro e giri nei parchi.

Andrea Giacomini, Comandante della Polizia Locale di Ravenna, dà un primo giudizio positivo: “la giornata non ha evidenziato situazioni preoccupanti, nonostante l’evidente circolazione di persone. Gli Agenti della Polizia Locale che hanno monitorato parchi e centro città, non hanno constatato situazioni critiche. Abbiamo riscontrato alcune incertezze da parte dei cittadini rispetto alle disposizioni, emanate da Governo e Regioni, ma si è trattato di pochi casi”.

“La maggior parte dei ravennati ha indossato la mascherina, benchè all’aperto non sia obbligatoria se si può mantenere il metro di distanza e questo è un indicatore molto positivo perchè denota un’etica collettiva e di rispetto verso il prossimo” conclude Giacomini.