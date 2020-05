A Ravenna nessun nuovo positivo e nessun decesso. 495 le persone guarite, i casi attivi sono 241

LE DICHIARAZIONI – Siamo entrati nella Fase 2 nella maniera migliore. Sono i dati più positivi di sempre ha detto il Commissario Sergio Venturi, che citando Ravenna ha affermato: “Ravenna è il nostro Molise, oggi nessun nuovo caso e nessun decesso”. “Abbiamo attraversato un fiume in piena. Ma ora siamo davvero molto vicini alla riva” ha detto il Commissario.

“Questi dati ci danno fiducia” ha detto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ringraziando il grande lavoro di Venturi e “quello straordinario di tutti gli operatori sanitari”. Per i quali è stato previsto e stanziato il bonus che era stato annunciato qualche settimana fa. Aggiungendo “che l’Emilia-Romagna ce la farà anche questa volta.”

“I sacrifici di tutti in queste settimane sono serviti a far superare la fase più dura della pandemia. Ora siamo davvero nella Fase 2. Siamo la prima regione in Italia per numeri di guariti.” Insomma, Bonaccini ha voluto lanciare messaggi di speranza e di fiducia, rivendicando con orgoglio ciò che ha fatto la nostra regione per combattere il Covid-19.

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 5 maggio, si sono registrati solo 100 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 26.275 casi di positività. Sono 5.739 invece i nuovi tamponi nell’ultimo giorno (206.166 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è oggi appena all’1,7%. Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 303 rispetto a (8.681 oggi contro 8.984 di ieri). Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 5.208, fra i più alti nel Paese.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 5.877: sono 199 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 191 (8 in meno rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 51).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 13.889 (+ 384), vale a dire ben oltre un malato su due in Emilia-Romagna è già guarito.

I DECESSI – Sono 39 i nuovi decessi: 17 uomini e 22 donne (3.705 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Nessun decesso in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.788 casi a Reggio Emilia (+ 10)

4.619 a Bologna e Imola (+ 29)

4.286 a Piacenza (+ 35)

3.758 a Modena (+ 11)

3.230 a Parma (+ 3)

2.043 a Rimini (+ 7)

986 a Ravenna (nessun nuovo caso)

940 a Ferrara (+ 2)

910 a Forlì (=)

715 a Cesena (+ 3)

I 986 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

446 nel comune di Ravenna (=)

127 a Faenza (=)

67 a Lugo (=)

66 a Cervia (=)

60 a Russi (=)

32 a Bagnacavallo (=)

29 ad Alfonsine (=)

22 a Castel Bolognese (=)

21 a Fusignano (=)

16 a Cotignola (=)

11 a Massa Lombarda (=)

10 a Brisighella (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Conselice (=)

7 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità a Ravenna: 495 le persone guarite, i casi attivi sono 241

Nella giornata di per il territorio del Ravennate non sono state comunicate nuove positività e neppure nuovi decessi. Si registrano 20 nuove guarigioni complete mentre altre 17 persone sono guarite clinicamente e dovranno sottoporsi ai tamponi di negativizzazione. Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che, alla giornata di , le persone completamente guarite ammontavano a 495 (132 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) sono 241 (59 in meno rispetto a lunedì 27 aprile); di questi pazienti 84 sono ricoverati e 157 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 70 sono asintomatici mentre 87 presentano sintomi compatibili con tale regime. Sono 157, invece, le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.