Ravenna, mascherine a 61 centesimi a macchia di leopardo. Problemi nel passaggio da vecchi a nuovi fornitori

Ma queste benedette mascherine chirurgiche a 61 centesimi (0,50 Euro + iva) come annunciato prima dal Presidente Conte e poi dal Commissario straordinario Arcuri, si trovano o non si trovano? Noi riceviamo continuamente lamentele sul fatto che molti cittadini non le trovano. Oppure le trovano a un prezzo superiore. Allora abbiamo fatto un giro di telefonate a farmacie del territorio e, non sappiamo dire se siamo stati particolarmente fortunati oppure no, ma in buona parte dei casi le suddette mascherine oggi 5 maggio le abbiamo trovate. O almeno così ci è stato risposto. Gli elementi di problematicità però indubbiamente si sono, soprattutto in questa fase di passaggio dalle vecchie forniture alle nuove, con i grandi fornitori (e i prezzi) con cui Arcuri ha siglato l’accordo.

Qualcuno ha ancora le vecchie mascherine che costavano di più e le vende comunque in rimessa. Qualcuno le ha esaurite e sta aspettando la nuova fornitura a prezzo calmierato. Diversi hanno già le mascherine in casa e le vendono a 61 centesimi come annunciato. Insomma, le mascherine si trovano ma non ovunque e allora bisogna anche andarsele a cercare o bisogna chiedere. In ogni caso, quanto annunciato da Arcuri – ovvero che da lunedì 4 maggio il prezzo massimo della mascherina chirurgica doveva essere di 50 centesimi più iva in 50mila punti vendita in tutta Italia – è ancora lontano dall’essersi realizzato.

Cominciamo il nostro giro dalla Farmacia Comunale N. 8 di Via Fiume Abbandonato a Ravenna dove il responsabile ci informa che al momento loro vendono regolarmente le mascherine a 61 centesimi. E ne hanno una disponibilità di 3.000-3.500 ogni giorno. Poiché quasi ogni giorno vanno esaurite e si riforniscono dal magazzino centrale di Farmacie Ravenna, l’azienda speciale controllata dal Comune di Ravenna che gestisce direttamente un importante magazzino farmaceutico che garantisce forniture su tutto il territorio provinciale (Farmacie Ravenna gestisce le 10 Farmacie Comunali di Ravenna e altre 6 farmacie in provincia). Attualmente le Farmacie Comunali stanno ancora smaltendo le vecchie forniture pagate a un prezzo superiore ma vendute ora al prezzo calmierato di 61 centesimi, come annunciato qualche giorno fa dalla direzione di Farmacie Ravenna. Con gli accordi siglati da Arcuri con alcuni grandi fornitori italiani per la produzione su grande scala a un prezzo concordato, la filiera è stata tutta cambiata. Quindi nel passaggio dalla vecchia alla nuova filiera nell’approvvigionamento delle mascherine qualche intoppo potrebbe verificarsi, ci dice il titolare della Farmacia N. 8.

In ogni caso, in tutte le 10 Farmacie Comunali di Ravenna c’è una larga disponibilità di mascherine a 61 centesimi. Diverso il discorso alla Farmacia del Candiano a Ravenna – privata – dove il titolare ci spiega che loro al momento hanno terminato la dotazione e stanno aspettando la nuova fornitura. Con quest’ultima, le mascherine saranno vendute a 61 centesimi.

Nessun problema invece alla Farmacia del Portico in via Corrado Ricci a Ravenna – anche questa privata – dove le mascherine le vendono a 61 centesimi già da una settimana. Mascherine che ora riescono già ad avere a 40 centesimi per poter applicare il ricarico minimo per non rimetterci.

Nella Farmacia del Borgo San Rocco di Ravenna, invece, la titolare non ci dice a quale prezzo vende le mascherine, ma afferma solo che le vende a un prezzo inferiore al costo che lei ha comunque sostenuto, perché gli annunci del Governo e di Arcuri hanno creato non poche difficoltà ai farmacisti nella gestione delle scorte e dei rifornimenti.

Alla Farmacia del San Biagio a Ravenna le mascherine sono in vendita a 61 centesimi, stanno esaurendo le vecchie scorte e ne hanno in buona quantità per soddisfare la richiesta. A Punta Marina, alla Farmacia Piferi le mascherine sono finite al momento. Il titolare dichiara che ha problemi con le forniture: ne riceve in poche quantità e la dotazione va subito esaurita. Quindi la disponibilità di mascherine è a singhiozzo. Il prezzo comunque è quello di 61 centesimi. Più o meno stessa musica alla Farmacia di Santo Stefano dove le mascherine in vendita a 61 centesimi dovrebbero arrivare domani mattina.

Ricordiamo che il Commissario Arcuri ha annunciato accordi anche per la vendita delle mascherine presso Tabaccai e supermercati di alcune catene della grande distribuzione, fra cui Coop e Conad. Ma di questo ci occuperemo in un’altra puntata.