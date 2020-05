Riaprire il punto nascita e la sala allattamento dell’Umberto I di Lugo. Una petizione di genitori su change.org

Un gruppo di genitori del comprensorio lughese hanno realizzato una petizione su change.org per chiedere la riapertura del punto nascita, della sala allattamento e il pronto soccorso pediatrico di Lugo.

“La preoccupazione – spiegano nel testo della petizione – è che a fine emergenza, questi servizi non vengano ripristinati. Siamo molto legati al personale di Lugo, in quanto la loro esperienza, professionalità e conoscenza in materia è ineguagliabile, oltre al lato umano. Il parto non finisce con la nascita del bebè. Un buon parto significa anche ricevere buona assistenza nei primi giorni dopo il parto, significa essere aiutate a rimettersi in piedi, ricevere tutto il supporto possibile per l’avvio dell’allattamento. Il dolore del parto si dimentica. Se non sei stata adeguatamente seguita nelle fasi iniziali della tua nuova vita da mamma, quello no, non lo scordi”.

“La sala allattamento era essenziale per il post parto… che è duro, difficile, stancante a volte peggio – continuano -. Era importante un supporto anche per avviare adeguatamente l’allattamento con infiniti benefici per tutti. Mamme, bambini, sanità, famiglie. L’allattamento necessita di personale specializzato, motivato e aggiornato, di tempo da dedicare in maniera individuale ed esclusivo a ogni mamma, di counseling esperto e della presenza di un punto di riferimento di sicuro e facile accesso. È stato verificato che al momento della dimissione dall’ospedale per le mamme avere un appuntamento certo, entro breve, per poter verificare con personale esperto l’andamento dell’allattamento risulta essere di notevole aiuto”.

Questo il link per firmare la petizione, indirizzata alla direzione dell’azienda sanitaria di Lugo e Ravenna.