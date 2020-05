Filippo Donati (AssoHotel): con la crisi aumenta il rischio di infiltrazioni mafiose nel settore alberghiero

Nelle ultime settimane gli albergatori della riviera romagnola stanno ricevendo molte mail “sospette”. Sono proposte d’acquisto rivolte al titolare della struttura con offerte “capestro”, che fanno leva sulla disperazione degli albergatori duramente provati da mesi di chiusura e prospettive negative per la prossima stagione.

Sul tema del “Racket degli alberghi”, Filippo Donati, presidente Assohotel Emilia Romagna, conferma che “in questa difficile fase vi è un concreto rischio di infiltrazioni mafiose, perché l’interesse da parte della criminalità organizzata verso gli alberghi della Riviera è noto da anni”.

“Nella mail si insinua che il valore dell’albergo è diminuito e che questo è il momento giusto per vendere, invitando l’albergatore a valutare una proposta di acquisto lampo, ovviamente non vantaggiosa – spiega Donati -. Sono offerte predatorie”

Parliamo di mail, con offerte d’acquisto o offerte di credito, proposte di prestito urgente e disponibile, che gli albergatori ricevevano anche in passato, ma che negli ultimi tempi si sono moltiplicate. Impossibile individuare il mittente, le mail provengono da sconosciuti con indirizzi stranieri.

“Con l’emergenza Coronavirus, il settore alberghiero è andato in forte crisi e corre il rischio di andare in tilt – spiega Donati -. In questi mesi gli hotel non hanno chiuso, pur non avendo clienti. Ora dobbiamo coprire i costi fissi, pagare i mutui tarati su prima del lockdown, ma sappiamo che non si tornerà a prima del marzo 2020. E’ chiaro che oltre alla sofferenza economica c’è quella psicologica: parliamo di una settore “fragile” e facilmente “predabile”, anche perchè i canali di finanziamento presentati dal Governo, si sono rivelati meno lineari del previsto e quindi gli albergatori si trovano in forte difficoltà”.

“Aumenta la disperazione e arrivano mail che forniscono prestiti urgenti… è chiaro che si tratta di offerte predatorie. Il meccanismo, da parte della criminalità organizzata è noto: consiste nell’acquistare l’hotel, per poi affittarla all’ex titolare, per riciclare denaro “sporco”.