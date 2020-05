Gli avvocati di Ravenna chiedono la liberazione degli avvocati turchi incarcerati da Erdogan

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna chiede con una mozione la liberazione degli avvocati turchi permesso “che il Consiglio Nazionale Forense ha rafforzato l’azione nei Paesi dove si registrano le più gravi violazioni dei diritti umani inviando osservatori internazionali ai processi a carico degli Avvocati e partecipando a missioni conoscitive all’interno delle carceri (fra cui quella a Silivri, nell’ottobre del 2019), nonché curando, in occasione della giornata dell’Avvocato in Turchia che si celebra il 5 aprile di ogni anno, la traduzione e la stampa in lingua italiana del Rapporto febbraio 2020 “La persecuzione di massa degli Avvocati in Turchia”, stilato dall’associazione The Arrested Lawyer Initiative, ONG che si occupa della difesa e di informare sulla situazione delle Avvocate e degli Avvocati turchi.”

Nel documento si legge che “sino al mese di febbraio di quest’anno, più di 1.500 legali sono stati indagati e 605 sono stati arrestati e posti in custodia cautelare, fra i quali 14 presidenti, o ex presidenti, degli Ordini forensi di pertinenza; finora 345 di loro sono stati condannati alla pena complessiva di 2.158 anni di carcere per appartenenza ad un’organizzazione terroristica armata o per aver diffuso propaganda terroristica; inoltre, 34 delle 1.412 associazioni di Avvocati operanti in 20 diverse province del Paese sono state soppresse definitivamente in base a decreti emergenziali, ne sono stati confiscati i beni e la gran parte dei loro membri sono stati indagati sulla base delle leggi antiterrorismo; nonostante la mobilitazione internazionale e gli appelli, tra i quali quelli del Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa e dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo, gli Avvocati turchi ingiustamente detenuti perché accusati/condannati per fatti ricondotti a reati politici o di opinione o di terrorismo a causa del libero esercizio della professione, sono stati esclusi dal provvedimento di amnistia recentemente approvato in Turchia per ridurre il sovraffollamento carcerario e l’ulteriore propagarsi del virus Covid-19; per protestare contro le violazioni dei propri diritti fondamentali, nelle ultime settimane numerosi Avvocati turchi detenuti in ragione della loro attività professionale hanno effettuato un lungo sciopero della fame in forma controllata che, il 5 aprile scorso, dopo 64 giorni per il collega Aytac Unsal detenuto nel carcere di Burhaniye e dopo 95 giorni per la collega Ebru Timtik detenuta nel carcere di Silivri, in ragione del persistente disinteresse delle autorità turche, si è trasformato in “sciopero fino alla morte“, ovvero nel rifiuto di assumere gli integratori necessari al mantenimento delle funzioni vitali fino a quando le autorità turche non libereranno tutti gli/le Avvocati/e detenuti/e e non garantiranno il rispetto dello stato di diritto.”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna deliberano di “esprimere massima solidarietà agli/alle Avvocati/e turchi/e detenuti/e facendo loro pervenire la presente delibera unitamente alla fotografia dei/delle Consiglieri/e dell’Ordine e dei/delle componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Avvocatura ravennate scattata presso il cortile di Palazzo di Giustizia di Ravenna in loro sostegno; di chiedere al Governo italiano di intervenire tanto direttamente quanto per via diplomatica presso il Governo turco affinché tutti gli/le Avvocati/e turchi/e detenuti/e vengano immediatamente liberati/e.”