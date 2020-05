Il fotografo ravennate Alex Majoli della Magnum Photo, all’ospedale di Forlì per raccontare l’emergenza Covid

La Magnum Photos è una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo. Fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, e George Rodger, ha la forma giuridica di società cooperativa, che riunisce sessanta tra i migliori fotografi del mondo, anche con lo scopo di proteggere il diritto d’autore in ambito fotografico e la trasparenza d’informazione.

Alex Majoli, ravennate, fotografo pluripremiato e membro della Magnum Photos, in Italia dall’inizio delle crisi per documentare la risposta unica al mondo che il paese sta attuando contro il Covid-19, ed in particolare l’impegno esemplare delle strutture ed operazioni sanitarie, ha scelto l’ospedale di Forlì per riprendere un intervento di chirurgia robotica.

All’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, infatti, si trova uno dei centri più all’avanguardia nel campo della chirurgia robotica. Il centro forlivese è stato protagonista di un servizio di SuperQuark e di molti servizi televisivi, riportando i riflettori su una tecnica chirurgica forse poco conosciuta ma ormai largamente impiegata. E che sarà sicuramente protagonista del futuro.A Forlì, il robot DaVinci è in uso dal 2007. Da piccoli fori vengono introdotte le sonde e gli strumenti operatori, dotati di telecamera. Il risultato dell’operazione è visualizzato su uno schermo. La flessibilità dell’assistente-robot lo rende utilizzabile in qualsiasi tipo di operazione. A Forlì giungono allievi da tutto il mondo per imparare a utilizzare la macchina.

Alex Majoli si recherà anche nella Bassa Romagna per documentare l’attività delle Unità USCA di Ravenna, Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) che si affiancano al medico di famiglia per la gestione dei pazienti sintomatici accertati COVID e sospetti, e dei pazienti dimessi dall’Ospedale.

Ricordiamo che al suo famoso concittadino Ravenna dedicò due anni fa una grande mostra al Mar.