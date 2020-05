Il Sindaco Michele de Pascale chiede a Autorità Portuale di rivedere i tempi dei lavori in diga sud

“Nella piena comprensione che le programmazioni dei lavori di tutti gli enti pubblici siano state completamente stravolte dall’emergenza sanitaria che ha per lungo tempo bloccato le attività di cantiere, e che i lavori di riasfaltatura delle dighe foranee siano tanto necessari quanto complessi, data la necessità di svolgerli nei mesi a minore rischio di mareggiate, mi devo far carico di chiedere all’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna di rivedere la tempistica annunciata, che risulta eccessivamente penalizzante per Marina di Ravenna, le cui imprese turistiche sono già stremate dai danni economici causati dall’emergenza covid-19.” Così in una nota il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Ricordiamo che i lavori sono stati annunciati ieri dall’Autorità Portuale: “Da domani (oggi, ndr), mercoledì 6 maggio, inizieranno i lavori di rifacimento del primo tratto di pavimentazione della diga foranea sud a Marina di Ravenna. I lavori sono il completamento dell’intervento del settembre 2108, quando si rifece il manto degli ultimi 700 metri circa della “palizzata”, e consentono il ripristino del piano viabile della parte restante di molo, sino alla sua base. L’intervento attuale, che deve essere svolto quando la stagione è migliore per evitare il rischio di mareggiate che potrebbero distruggere il lavoro in corso ed essere pericolose per gli operai, durerà circa tre mesi e renderà la pavimentazione della diga più sicura e, grazie alle modalità di esecuzione ed ai materiali impiegati, più resistente rispetto alle violente mareggiate che nel tempo l’hanno danneggiata. In conseguenza alle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria non è stato possibile iniziare nello scorso mese di marzo i lavori che sono ormai indispensabili e non più rinviabili per poter garantire la sicurezza di tutti coloro che camminano lungo la cosiddetta “palizzata”. L’intervento avrà una durata massima di circa tre mesi, ma si confida di ultimare con qualche anticipo.”

La Pro Loco di Marina e il Comitato Cittadino avevano proprio oggi protestato per questa scelta di Autorità Portuale, chiedendo di spostare i lavori in un altro periodo dell’anno.