Marina di Ravenna. Pro Loco e Comitato Cittadino: fermate i lavori in diga, si facciano in altro periodo

“Il paese apprende con stupore dagli organi di stampa della chiusura della diga Benigno Zaccagnini per lavori di asfaltatura della durata di tre mesi. Comitato Cittadino e Pro Loco di Marina di Ravenna esprimono il forte disappunto per l’iniziativa, senza preavviso né confronto. Riteniamo che la chiusura della diga nel periodo indicato sia inaccettabile, che l’idea sia semplicemente irricevibile e non sarebbe meritevole nemmeno dell’apertura di una discussione. Chiediamo pertanto con fermezza e decisione ad Autorità di Sistema portuale di Ravenna ed all’amministrazione comunale l’immediata sospensione dei lavori ed il loro differimento a diverso periodo. Queste iniziative in piena stagione non sono più tollerabili né sostenibili.” Così Stefano Gardini Presidente del Comitato Cittadino di Marina di Ravenna e Marino Moroni Presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna in una nota congiunta.

I lavori – con inizio in data odierna 6 maggio – sono stati annunciati ieri dall’Autorità Portuale di Ravenna.