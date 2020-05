Medri su numeri coronavirus a Cervia: “Dati molto confortanti. Così si riapre la stagione turistica, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti”

“Oggi dati davvero positivi, oltre a non esserci nessun nuovo caso in Provincia di Ravenna, non abbiamo neanche nessun decesso, ma ben 20 guariti. Vista la situazione, che sta complessivamente migliorando nella nostra Provincia, abbiamo deciso di non comunicare più giornalmente i dati, che comunque verranno diffusi dalla Provincia, ma di comunicare solo i casi di positività sul nostro territorio, qualora questi fossero nella nostra città, oppure vi fosse un rialzo dei contagi”. Questo il commento del sindaco di Cervia, Massimo Medri, ai dati di ieri, martedì 5 maggio.

“Ora i dati sono davvero confortanti – aggiunge – e per questo speriamo che la situazione dei contagi rimanga così stabile fino alla apertura della stagione turistica. Per fare questo però c’è bisogno dell’aiuto di tutti voi, e che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie, i Decreti Ministeriali e tutte le Ordinanza, che sono volte a tutelare i cittadini. I casi in Emilia-Romagna oggi sono 100 in più, questo ci rende ottimisti, ma consapevoli che bisogna prestare attenzione e non forzare la mano. Restiamo a casa e restiamo prudenti”.